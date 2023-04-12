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Си Цзиньпин призвал военных активизировать подготовку к реальным боям

Си Цзиньпин призвал военных Китая активизировать подготовку к реальным боевым действиям
Китайский лидер призвал военных «активизировать усилия по боевой военной подготовке» и быть готовым защищать суверенитет страны. Заявление Си Цзиньпиня прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Об этом он заявил в ходе инспекции командования НОАК в провинции Гуандун на юге страны.

«Необходимо активизировать усилия по боевой военной подготовке, придерживаться военного обучения и углублять исследования по вопросам войны и боевых действий», — цитирует CCTV заявление Си Цзиньпина.

Кроме того, китайский лидер заявил, что НОАК должна «улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации», а также «решительно защищать» территориальный суверенитет КНР, права и интересы на море. По его словам, китайские военные должны стремиться поддерживать общую стабильность на прилегающих территориях.

Заявление Си Цзиньпина прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня, который Китай считает частью государства. Учения стартовали 8 апреля на фоне прошедшего визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США. В них принимают участие более десяти кораблей, включая авианосец «Шаньдун».

Си Цзиньпин призвал военных активизировать подготовку к реальным боям
Video

Спустя три дня после начала учений НОАК военные учения начали США и Филиппины. Китайские власти объясняли, что учения необходимы для «предостережения сепаратистам», а также «сговору и провокациям внешних сил». Власти Филиппин говорили, что их учения должны продемонстрировать «крепкий союз» Вашингтона и Манилы.

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Тайвань в 1949 году объявил о своей независимости от Китая после гражданской войны. В Пекине не признают суверенитет острова.

Китай предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, а Си Цзиньпин в сентябре 2022 года призывал готовиться к возможному возобновлению боевых действий. Власти Китая считают вопрос суверенитета над Тайванем своей «первой красной линией».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Си Цзиньпин боевые действия военное образование
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