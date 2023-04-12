Си Цзиньпин призвал военных активизировать подготовку к реальным боям

Китайский лидер призвал военных «активизировать усилия по боевой военной подготовке» и быть готовым защищать суверенитет страны. Заявление Си Цзиньпиня прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Об этом он заявил в ходе инспекции командования НОАК в провинции Гуандун на юге страны.

«Необходимо активизировать усилия по боевой военной подготовке, придерживаться военного обучения и углублять исследования по вопросам войны и боевых действий», — цитирует CCTV заявление Си Цзиньпина.

Кроме того, китайский лидер заявил, что НОАК должна «улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации», а также «решительно защищать» территориальный суверенитет КНР, права и интересы на море. По его словам, китайские военные должны стремиться поддерживать общую стабильность на прилегающих территориях.

Заявление Си Цзиньпина прозвучало на фоне маневров китайских военных кораблей у Тайваня, который Китай считает частью государства. Учения стартовали 8 апреля на фоне прошедшего визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США. В них принимают участие более десяти кораблей, включая авианосец «Шаньдун».

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Спустя три дня после начала учений НОАК военные учения начали США и Филиппины. Китайские власти объясняли, что учения необходимы для «предостережения сепаратистам», а также «сговору и провокациям внешних сил». Власти Филиппин говорили, что их учения должны продемонстрировать «крепкий союз» Вашингтона и Манилы.