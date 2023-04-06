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Политика ,  
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Китай назвал США «первую красную линию»

МИД Китая: тайваньский вопрос является «первой красной линией», США нельзя ее переступать
«Первой красной линией» для Китая является тайваньский вопрос, США не должны ее переступать, подчеркнули в МИДе. Ведомство пообещало «сильные и решительные меры» в ответ на визит президента Тайваня в Соединенные Штаты
Цай Инвэнь и Кевин Маккарти
Цай Инвэнь и Кевин Маккарти (Фото: David Swanson / Reuters)

Тайваньский вопрос является «первой красной линией» в американско-китайских отношениях, которую США нельзя переступать, заявил МИД Китая.

«Тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая и первой красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. «Независимость Тайваня» несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь», — сказано в заявлении.

Пекин примет «сильные и решительные меры» в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, отметили в ведомстве.

Так ведомство отреагировало на визит в США президента Тайваня Цай Инвэнь. 4 апреля политик прилетела в Лос-Анджелес и встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Встреча прошла в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли, участие в ней принимали и другие американские законодатели. Этот визит стал седьмой поездкой тайваньского президента в Соединенные Штаты с момента вступления в должность в 2016 году, отмечает South China Morning Post.

Маккарти на встрече отметил дружественный характер отношений Тайбэя и Вашингтона. Парламентарий заявил об «огромном значении» дружбы двух стран «для свободного мира» и обратил внимание на укрепление двусторонних связей.

Заявление по поводу визита Цай Инвэнь в США также сделало китайское Минобороны. Ведомство потребовало от Вашингтона прекращения контактов с Тайванем. США должны перестать «выхолащивать» принцип «одного Китая» и прекратить вмешательство в его внутренние дела, подчеркнули в ведомстве.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет находиться в высокой степени боевой готовности для защиты национального суверенитета и территориальной целостности страны, поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе, заключили в ведомстве. Ранее армия начала учения с участием фрегата и двух эсминцев в Тайваньском проливе.

На визит Цай Инвэнь в США также отреагировало посольство Китая в Вашингтоне. Дипмиссия выразила протест и назвала действия Вашингтона «серьезной ошибкой». «Те, кто стремится использовать Тайвань для сдерживания Китая, навредят себе», — заявил представитель посольства Лю Пэньюй.

Китай не признает независимость Тайваня и считает остров своей территорией.

Американские власти неоднократно подчеркивали, что США придерживаются принципа «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня. При этом Вашингтон продолжает поддерживать с Тайбэем контакты. Так, в августе 2022 года на остров прилетела спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин воспринял этот визит негативно и назвал его вмешательством во внутренние дела.

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Китай Тайвань боевая готовность США
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