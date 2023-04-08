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Политика ,  
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Китай начал учения рядом с Тайванем для «предостережения сепаратистам»

Китай начал трехдневные учения у Тайваня для «предостережения сепаратистским силам»
Президент Тайваня встретилась с лидером республиканцев в палате представителей США, после чего китайская армия начала учения для демонстрации готовности «защитить территориальную целостность». Тайбэй счел, что Пекин нашел предлог
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай начал плановые трехдневные военные учения и боевое патрулирование в Тайваньском проливе на фоне прошедшего визита тайваньского президента Цай Инвэнь в США для встречи со спикером палаты представителей, корнгрессменом-республиканцем Кевином Маккарти, сообщило китайское Минобороны. Об этом пишет Reuters.

«Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также сговору и провокациям внешних сил, и это необходимое действие для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — сообщили китайские военные.

«Народная ежедневная газета» Китая, официальное издание КПК, сообщила, что Пекин способен «помешать любой форме обретения Тайванем независимости», а все действия китайской армии «относятся к законному праву Китая на защиту национального суверенитета и территориальной целостности».

Минобороны Тайваня заявило, что отслеживает передвижение вооруженных сил Китая и принимает меры для обеспечения безопасности острова. Ведомство считает, что Китай использовал поездку президента Тайваня в США в качестве предлога для начала военных маневров, которые нанесли серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.

«Реакция военных будет спокойной, рациональной и серьезной, они будут стоять на страже и осуществлять мониторинг в соответствии с принципами «недопущения эскалации и споров» для защиты национального суверенитета и национальной безопасности», — добавили в министерстве обороны Тайваня.

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Китай считает Тайвань собственной провинцией, однако власти острова настаивают на своей независимости. Пекин предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, лидер республики Си Цзиньпин призывал «готовиться к войне». Власти Китая считают вопрос суверенитета над Тайванем своей «первой красной линией».

Маккарти встретился с Цай Инвэнь 5 апреля. «Я считаю, что наша связь сейчас крепче, чем когда-либо в моей жизни», — сказал конгрессмен. Инвень отметила, что «Тайвань не изолирован».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Тайвань Китай военные учения
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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