Столтенберг оценил возможность конфликта НАТО и Китая из-за Тайваня

Генсек напомнил, что гарантии коллективной безопасности распространяются только на страны альянса. Блок не будет принимать государства Азии, заявил он

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

НАТО останется альянсом стран Европы и Северной Америки и не будет принимать государства Азии, заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью газете The Washington Post, отвечая на вопрос о возможности конфликта натовских стран с Китаем из-за Тайваня.

«Наши гарантии коллективной безопасности распространяются на территорию НАТО», — сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что любой конфликт на Тайване и вокруг него будет иметь серьезные экономические и торговые последствия «для всех». «Торговля, 50 процентов контейнерных перевозок, суда проходят через Тайваньский пролив. Значительная часть всех полупроводников в мире производится на Тайване», — пояснил генсек. «И тогда, конечно, военный конфликт будет иметь значение и для НАТО, и для союзников по НАТО», — добавил он.

О том, что вторжение Китая на Тайвань обернется катастрофой не только для Тайбэя, но и для всего мира, в конце апреля говорил и глава МИД острова Джозеф Ву. На долю Тайваня приходится производство более 60% мировых полупроводников, отмечал он. «Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — убежден Джозеф Ву.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, однако власти острова настаивают на независимости. Пекин предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, китайский лидер Си Цзиньпин призывал «готовиться к войне».

В начале апреля конгрессмен, глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол не исключал, что Вашингтон может отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая. Пекин называл тайваньский вопрос «первой красной линией» в американо-китайских отношениях и призывал Вашингтон не переступать ее.