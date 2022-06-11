Минобороны Китая заявило о готовности воевать за Тайвань

Китайские военные пойдут на любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны, будут защищать территориальную целостность, заявили в Минобороны КНР

Представитель Минобороны Китая У Цянь (Фото: скриншот с видео CGTN)

Армия Китая будет использовать любые способы борьбы при попытке отделить Тайвань, заявил представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции после встречи министра Вэя Фэнхэ с американским коллегой Остином Ллойдом на международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Видео опубликовал телеканал CGTN.

«Если кто-то осмелится отделить Тайвань от Китая, у китайской армии не останется иного выбора, кроме как сражаться всеми средствами и предпринимать все необходимые меры, чтобы пресечь любые попытки тайваньских сепаратистов», — сказал Цянь.

Он добавил, что китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.

На первой личной встрече Фэнхэ и Остин достигли соглашения о том, что военные двух стран должны соблюдать ключевой консенсус, поддерживать частые контакты и управлять рисками и кризисами, передает The Global Times.

Китайский министр напомнил американскому коллеге, что принцип одного Китая является основной для отношений двух стран. Недавнее объявление США о продаже оружия Тайваню нарушило его, а также три совместных коммюнике, нанесло ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, отметил Фэнхэ. Он также подчеркнул, что попытки сдержать КНР тайваньским вопросом закончатся неудачей.

Остин подтвердил приверженность США принципу одного Китая, указал на важность мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, противодействия односторонним изменениям статуса-кво, сообщил Пентагон. Американский министр призвал власти Китая воздерживаться от дальнейших дестабилизирующих действий в отношении Тайваня.

Читайте на РБК Pro Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи Pro x The Economist Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии Статьи Pro Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Work-life баланс — главная причина выгорания: CEO Microsoft Сатья Наделла Статьи Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от страны в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.



США и Россия поддерживают принцип одного Китая. При этом называют Китай главной угрозой региона, а Тайвань — инструментом сдерживания. Между Вашингтоном и Тайванем нет дипломатических отношений. Однако в США действует «Закон об отношениях с Тайванем», который предполагает оборонительную помощь со стороны Вашингтона в случае внешней угрозы безопасности Тайваню. США продает властям острова оружие. Китайские власти обвиняют страну в провокации конфронтации. Пекин подчеркивает, что вопрос Тайваня не терпит вмешательства извне.

23 мая президент США Джо Байден заявил, что США готовы к военному ответу на применение силы Китая против Тайваня. Он сказал, что страна придерживается политики одного Китая, но это не значит, что власти КНР имеют право применять силу, чтобы захватить Тайвань.

В тот же день китайский МИД выразил протест Соединенным Штатам из-за заявления Байдена. «Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — подчеркивал представитель ведомства Ван Вэньбинь.

Через несколько дней The New York Times со ссылкой на американских чиновников написал о том, что Белый дом активизировал усилия по переоснащению системы обороны Тайваня, чтобы военные острова могли отразить возможное нападение Китая.

По данным газеты, США запланировали широко оснастить Тайвань американским вооружением. Американские чиновники негласно рекомендуют властям Тайваня покупать оружие для ведения асимметричных боевых действий — конфликта, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для нанесения ударов по превосходящему противнику.