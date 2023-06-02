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Зеленский пообещал дожить до получения западных истребителей

Зеленский: у Украины нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у России

У Украины нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

«У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — cказал Зеленский (цитата по «Фокус»).

Он также подчеркнул важность поставок систем противовоздушной обороны, отметив эффективность американских комплексов Patriot. Зеленский призвал создать «небесный щит» для всего европейского континента, начав с Украины.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

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Пентагон позднее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Тренировки первых 20 военных начнутся в Великобритании. Передачу истребителей Киеву не исключают власти Нидерландов, писал Bloomberg.

Планы западных стран поставить Украине истребители МИД России назвал движением «по лестнице эскалации». Кремль заявлял, что это коренным образом не изменит ситуацию на фронте, но еще больше вовлечет в конфликт западные страны.

Теги
Персоны
Украина Владимир Зеленский истребители F-16
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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