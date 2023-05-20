Белый дом заявил о возможной потребности Украины в F-16 в будущем

Белый дом: сейчас F-16 Украине не нужны, но в будущем могут понадобиться

США пока не считают нужным поставлять Украине истребители F-16, но поддержат обучение вместе с союзниками украинских пилотов на этих самолетах. Кремль указывал на рост вовлеченности Запада в конфликт из-за таких поставок

Истребитель F-16 (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Истребители F-16 могут понадобиться Украине в будущем, на данном этапе они не входят в перечень наиболее необходимых Киеву вооружений, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По нашему мнению, прямо сейчас время для F-16 на поле боя еще не настало. Мы полагаем, что сможем дать то, что им (украинцам. — РБК) будет нужно в будущем», — сказал он (цитата по ТАСС).

Салливан подчеркнул, что если F-16 будут поставлены Украине, то при условии, что США не поддерживают нанесение ударов по России. Киев, по словам помощника, готов следовать этому требованию.

Он добавил, что в следующие месяцы США и их союзники решат, какие страны передадут Украине F-16 и в каком количестве.

Ранее президент страны Джо Байден проинформировал лидеров стран G7 на саммите группы в Японии, что США поддерживают совместные с союзниками программы обучения в Европе украинских пилотов на F-16, передавали Reuters и CNN со ссылкой на источники. Салливан подтвердил эту информацию.

17 мая Лондон сообщил, что Великобритания и Нидерланды договорились о создании «международной коалиции» по закупкам F-16 для Украины. Британский премьер-министр Риши Сунак 19 мая написал в Twitter, что к перечисленными странам присоединились США, Дания и Бельгия.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киеву необходима авиация. В конце апреля он отмечал, что без западных самолетов Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия, потери из-за этого будут больше.

Кремль отмечал, что Запад, допуская поставки Киеву самолетов, демонстрирует рост своей вовлеченности в конфликт. Кроме того, такие действия западных стран «ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины».