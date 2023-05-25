Дания и Нидерланды возглавят коалицию по обучению ВСУ пилотированию F-16

Истребитель F-16 (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Nyheder.

«Мы надеемся, что обучение начнется в ближайшие недели», — сказал Остин перед заседанием многонациональной группы по координации поставок оружия Украине (цитата по AP). По его словам, новые договоренности союзников «посылают мощный сигнал о нашем единстве и нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины».

Верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель 23 мая говорил, что обучение украинских пилотов уже началось в Польше и некоторых других странах. Польский министр обороны Мариуш Блащак при этом сказал, что тренировки только планируются. Позже журнал Foreign Policy со ссылкой на представителя британского правительства сообщил, что первой страной, где начнется обучение, будет Великобритания.

Великобритания, которая не имеет на вооружении F-16, в середине мая объявила, что совместно с Нидерландами создаст международную коалицию для обеспечения Украины этими истребителями. Позднее, как сообщил британский премьер Риши Сунак, к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

Американский президент Джо Байден говорил, что Вашингтон и его союзники будут обучать украинских летчиков полетам на данных истребителях. В Пентагоне подчеркивали, что обеспечить Украину F-16 — это «долгосрочное обязательство» США.

В МИД России заявляли, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария». В Кремле считают, что такие инициативы говорят о росте вовлечения западных стран в конфликт.