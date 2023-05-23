Дмитрий Песков: Украина получает все более совершенное оружие, это повышает риски

Кремль увидел в истребителях для ВСУ спираль эскалации «виток за витком»

Украине передают все более совершенные виды оружия, это повышает риски, заявили в Кремле. Киев может получить истребители F-16 осенью. Брюссель подчеркивал необходимость этой техники для обороны Украины

Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Передача истребителей Украине еще больше втянет западные государства в конфликт с Россией, но коренным образом ситуацию на фронте не изменит, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений. <...> Здесь аналогичная ситуация, виток за витком. Страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт», — сказал Песков.

США вместе с союзниками решили начать обучение украинских летчиков, власти Украины пообещали взамен не наносить удары по территории России в международно признанных границах. Госдепаратмент назвал задачу по истребителям приоритетной. Киев ожидает получения F-16 осенью, этот же срок называют опрошенные Politico европейские чиновники.

В Евросоюзе также отмечают схожесть ситуации с танками. «Мы обсуждаем: в начале все неохотно, а в итоге с [танками] Leopard, с F-16 принимается решение предоставить эту военную поддержку, потому что это абсолютно необходимо для того, чтобы украинцы продолжали самооборону», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В Кремле критиковали поставки Киеву западных танков, видя в этом рост напряжения, а также предупредили об эскалации конфликта из-за «продолжения дискуссии теперь уже по авиационному компоненту».