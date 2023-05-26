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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал о планах Нидерландов передать Украине истребители F-16

Bloomberg: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 после обучения пилотов

Нидерланды, вероятно, передадут Украине истребители F-16 после того, как проведут обучение украинских пилотов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. Один из собеседников агентства сказал, что Амстердам уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы по отправке F-16 на Украину. В то же время, несмотря на усилия Нидерландов, подготовка пилотов, поставки истребителей и сопутствующая логистика займет много месяцев, говорится в статье.

В настоящее время на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, 24 из них используются армией и не могут быть переданы Киеву до середины 2024 года, пишет агентство.

Материал дополняется.

Теги
Нидерланды F-16 истребители Украина

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