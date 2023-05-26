Киев назвал необходимое число F-16

США обещали решить вопрос о поставках истребителей F-16 в ближайшие месяцы. В Европе уже анонсировали обучение украинских пилотов

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Украинской армии нужны 48 истребителей F-16 для «освобождения» всей территории страны, сообщило Минобороны Украины в своем Twitter.

«Четыре эскадрильи F-16 (48 самолетов) как раз то, что нужно для освобождения нашей страны от агрессора», — заявили в ведомстве.

Украина несколько месяцев просит западные страны, которые уже поставляют ей оружие и военную технику, включая танки, предоставить ВСУ боевую авиацию. Зимой президент США Джо Байден говорил, что Киеву не нужны истребители F-16, категорически против таких поставок выступал канцлер Германии Олаф Шольц.

В мае администрация Байдена объявила, что в будущем западные страны поставят Киеву истребители F-16. В следующие месяцы Вашингтон и его союзники определят, какие страны, в каком количестве и когда передадут самолеты Украине, сообщили в Белом доме.

Пентагон позднее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию стран, которые проведут обучение украинских летчиков пилотированию F-16. Тренировки первых 20 военных начнутся в Великобритании. Передачу истребителей Киеву не исключают власти Нидерландов, писал Bloomberg.

Планы западных стран поставить Украине истребители МИД России назвал движением «по лестнице эскалации». Кремль заявлял, что потенциальная передача F-16 Киеву коренным образом не изменит ситуацию на фронте, но еще больше вовлечет в конфликт западные страны.