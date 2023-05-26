В Москве загорелся релейный шкаф на железной дороге

РЖД: в ночь на 26 мая на железной дороге в Москве загорелся релейный шкаф

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В ночь на 26 мая на железной дороге в Москве загорелся релейный шкаф, причины выясняются, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

«Сегодня в 2:41 на перегоне Кусково — Карачарово Горьковского направления МЖД произошло возгорание релейного шкафа. На место оперативно был вызван пожарный расчет. Никто не пострадал. Инцидент не повлиял на движение поездов», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал Baza писал, что неподалеку от станции Чухлинка Горьковского направления МЖД неизвестные подожгли релейный шкаф, огонь потушили спустя полчаса. По данным канала, в связи со случившимся разыскивают трех человек: очевидец рассказал полицейским, что видел, как трое мужчин взламывали шкаф, а увидев его, убежали.

С начала военной операции на Украине власти российских регионов и представители РЖД не раз сообщали о поджогах объектов на железных дорогах. Релейные шкафы горели в Калужской, Московской, Пензенской, Саратовской областях, в Башкирии и Санкт-Петербурге. Оборудование пытались поджечь в Краснодарском крае.