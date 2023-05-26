Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Петербурге

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В Кировском районе Санкт-Петербурга на перегоне Броневая — Лигово подожгли релейный шкаф. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Вскрытие релейного шкафа со следами поджога» зафиксировали 25 мая. Происшествие не повлияло на движение поездов, уточнили в пресс-службе.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что инцидент произошел на станции Дачное в 15:00. Дежурный заметил следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании. С релейного шкафа сняли отпечатки пальцев. На месте нашли зажигалку, жидкость для розжига и подпаленную упаковку от зубной пасты.

Власти разных российских регионов в последнее время сообщали о попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. 25 мая релейный шкаф загорелся на участке Заневский Пост II — Ржевка в Санкт-Петербурге. В этот же день два таких шкафа загорелись в Красноярске на станции Бугач.