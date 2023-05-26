МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 85,88 (-0,32) Инвестиции, 25 мая, 17:00 Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,02) Инвестиции, 25 мая, 17:00
В Днепре и Харьковской области прогремели взрывы Политика, 03:46
Georgian Airways оценила срок превращения Тбилиси в транзитный хаб Бизнес, 03:38
Медведев предостерег США от выбора в президенты «парня с деменцией» Политика, 03:35
На юго-востоке Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу Политика, 03:05
Reuters узнал о застрявших в Турции судах, участвующих в зерновой сделке Политика, 02:54
Компании Маска Neuralink разрешили испытывать чипы на мозгах людей Технологии и медиа, 02:49
МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие Политика, 02:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Wildberries опровергла данные о блокировке товаров продавцов на ₽50 млрд Бизнес, 02:05
Президент ЮАР исключил отказ от нейтралитета по конфликту на Украине Политика, 01:49
Аналитики назвали Эр-Рияд крупнейшим поставщиком дизтоплива в Европу Бизнес, 01:21
В Татарстане начался пожар в исправительной колонии Общество, 01:12
В Туапсе произошло третье за последние десять дней землетрясение Общество, 00:46
«Ливерпуль» из-за победы МЮ впервые за 6 лет не пробился в Лигу чемпионов Спорт, 00:27
США ввели санкции против подозреваемого в связи с ЧВК «Вагнер» россиянина Политика, 00:25

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Война санкций ,  
0 

МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие

Вершинин: США и Европа стали главными бенефициарами роста цен на продовольствие

Главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения в мире являются западные агрокорпорации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Речь, в частности, идет о т.н. «большой четверке» — американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus, — на долю которых приходится от 75 до 90% глобального товарооборота сельхозпродукции», — отметил Вершинин. По его словам, в 2022 году эти корпорации получили рекордную прибыль с продаж, «спекулируя на искусственном ажиотаже в связи с возможным дефицитом, а также на инфляции».

Вершинин также назвал «наглядным примером спекуляций» зерновую сделку, заключенную Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности летом прошлого года. Он отметил, что соглашение состоит из двух частей — вывоза украинского продовольствия и российского аммиака и нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции.

Замглавы МИД заявил, что сделка была заключена для помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, но она оказалась «ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в «сытые» страны».

Срок действия зерновой сделки несколько раз продлевали. Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения, которая касается снятия ограничений на доступ сельхозпродукции и удобрений России на мировой рынок, не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о новом продлении сделки на два месяца.

В случае отсутствия прогресса, зерновой сделке придется искать альтернативу, отметили в МИД. «Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Опцион ключевым сотрудникам: когда давать и как снизить риск для бизнеса
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
Как «жабья» монета устроила переполох на крипторынке — Fortune

В рейтинге крупнейших компаний журнала Forbes «Global 2000» за 2022 год Archer Daniels Midland занимает 237 место, Bunge - 532. В марте Cargill, один из крупнейших в мире поставщиков зерна, сообщил, что прекратит экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года. В начале апреля такое же решение принял трейдер Louis Dreyfus.

Теги
МИД США Европа агропромышленный комплекс Зерновая сделка

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
В ООН допустили операции по зерновой сделке с Россельхозбанком вне SWIFT
Политика
МИД исключил расширение числа портов в рамках зерновой сделки
Политика
Песков назвал осложняющий продление зерновой сделки фактор
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter