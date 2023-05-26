МИД назвал Запад главным бенефициаром роста цен на продовольствие

Главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения в мире являются западные агрокорпорации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Речь, в частности, идет о т.н. «большой четверке» — американские Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus, — на долю которых приходится от 75 до 90% глобального товарооборота сельхозпродукции», — отметил Вершинин. По его словам, в 2022 году эти корпорации получили рекордную прибыль с продаж, «спекулируя на искусственном ажиотаже в связи с возможным дефицитом, а также на инфляции».

Вершинин также назвал «наглядным примером спекуляций» зерновую сделку, заключенную Россией и Украиной с Турцией и ООН по отдельности летом прошлого года. Он отметил, что соглашение состоит из двух частей — вывоза украинского продовольствия и российского аммиака и нормализации отечественного экспорта сельхозпродукции.

Замглавы МИД заявил, что сделка была заключена для помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, но она оказалась «ширмой для коммерческого вывоза украинского зерна в «сытые» страны».

Срок действия зерновой сделки несколько раз продлевали. Россия неоднократно заявляла, что вторая часть соглашения, которая касается снятия ограничений на доступ сельхозпродукции и удобрений России на мировой рынок, не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о новом продлении сделки на два месяца.

В случае отсутствия прогресса, зерновой сделке придется искать альтернативу, отметили в МИД. «Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В рейтинге крупнейших компаний журнала Forbes «Global 2000» за 2022 год Archer Daniels Midland занимает 237 место, Bunge - 532. В марте Cargill, один из крупнейших в мире поставщиков зерна, сообщил, что прекратит экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном году, который начнется с 1 июля и продлится до 30 июня 2024 года. В начале апреля такое же решение принял трейдер Louis Dreyfus.