МИД заявил, что зерновую сделку продлили «без каких-либо изменений»
МИД России: зерновую сделку продлили до 17 июля включительно без каких-либо изменений
Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«В то же время необходимо отметить, что наши принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними — до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» [по вывозу зерна] за исключением экспорта [российского] аммиака», — отмечается в сообщении.
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