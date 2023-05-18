МИД заявил, что зерновую сделку продлили «без каких-либо изменений»

Фото: Игорь Ткаченко / Reuters

Зерновая сделка продлена до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В то же время необходимо отметить, что наши принципиальные оценки реализации взаимоувязанных Стамбульских соглашений остаются прежними — до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» [по вывозу зерна] за исключением экспорта [российского] аммиака», — отмечается в сообщении.

Материал дополняется