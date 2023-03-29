Один из крупнейших в мире поставщиков прекратит экспорт зерна из России

Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции — американская Cargill —прекратит экспорт зерна из России. Компания входит в топ-10 экспортеров российского зерна. В Минсельхозе заверяют, что на экспорте это не отразится

Фото: Zuma\TASS

Российская «дочка» американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году. О своих планах компания во вторник 28 марта уведомила замглавы Минсельхоза Оксану Лут (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к министерству). О планах Cargill по прекращению экспорта из России знают еще два собеседника РБК на зерновом рынке.

В письме компания сообщает, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023/2024 (начнется с 1 июля 2023-го и продлится до 30 июня 2024-го) ООО «Каргилл» не планирует осуществлять экспорт зерна из России «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями Министерства сельского хозяйства». При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/2023 отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой».

Кроме того, российская «дочка» Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна. Но изменений в отношении «каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается».

В пресс-службе Минсельхоза подтвердили, что получили уведомление от Сargill. В российском офисе компании на момент публикации на запрос РБК не ответили.

Чем известна Cargill Cargill — один из крупнейших мировых производителей и поставщиков пищевых и сельскохозяйственных продуктов. Компания работает в России с 1991 года и ведет бизнес в четырех основных направлениях: сельское хозяйство (закупает, перерабатывает и перевозит зерно, масличные и другие товары для производителей пищевых продуктов и кормов для животных), пищевые продукты (снабжает производителей еды и напитков, ресторанные и торговые сети продукцией из мяса и птицы и ингредиентами), промышленность (работает с промышленными потребителями энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали), а также оказывает финансовые услуги клиентам из этих отраслей. Российским потребителям компания известна по бренду овсяные хлопья Клинские «Экстра». В зерновое подразделение Cargill входит торговая компания в Краснодаре, элеваторы в Краснодарском крае и в Воронежской области, речной зерновой терминал в Ростове-на-Дону. Cargill также принадлежит миноритарный пакет (25% плюс одна акция) глубоководного зернового терминала «КСК» в Новороссийске. После начала специальной военной операции на Украине Cargill в марте 2022 года прекратила инвестиции в Россию, но ее местные предприятия продолжали работу.

Как это отразится на российском зерновом рынке

Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным, которые приводит РБК один из участников зернового рынка, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне 2022/2023 вывезет около 2,2 млн т или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров: для сравнения, на долю лидера — компании «РИФ», приходится 18%. Собеседник РБК полагает, что Cargill принял решение свернуть экспорт зерна из России на фоне усилившегося регулирования и давления на этот рынок со стороны государства.

По данным Союза экспортеров зерна, на долю Cargill в прошедшем сельскохозяйственном сезоне 2021/2022 приходилось 1,5 млн т или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 млн т). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась: для сравнения, в сезоне 2018/2019 годов на ее долю приходилось 5,4% экспорта или 2,3 млн т.

«Cargill принял решение о закрытии одного из бизнес-направлений, но не уходе с российского рынка», — подчеркивает предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, у компании диверсифицированный капиталоемкий бизнес в России, который включает в себя несколько перерабатывающих производств. В ситуации геополитической напряженности, Cargill решил пересмотреть свой портфель российских активов и избавиться от потенциально проблемных, полагает эксперт: «Зерновой бизнес стал чрезмерно политизированным и рискованным. В этом сезоне мы неоднократно сталкивались с ситуациями дискриминации не только российских экспортеров, но и международных компаний, торгующих российским зерном. Полагаю, взвесив все за и против, компания приняла решение минимизировать риски и избавиться от потенциально токсичного бизнеса».

Глава Союза экспортеров зерна считает, что закрытие Cargill зернового трейдинга не повлияет на общие объемы российского экспорта. «Компания входит в число крупных экспортеров, но все-таки не в топ-5, который вывозит основной объем. Учитывая плановое снижение урожая в следующем сезоне, уход одного из игроков даже упростит ситуацию для оставшихся, позволив некоторым из них не потерять объем бизнеса в натуральном выражении», — добавляет Зернин.

Прекращение экспортной деятельности Cargill на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, считают и в Минсельхозе. Активы компании, связанные с экспортом зерновых, продолжат функционировать вне зависимости от того, под чьим управлением они будут находится, отмечает представитель министерства. В ведомстве заверили, что готовы работать со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию внутреннего продовольственного рынка России и ее экспортного потенциала, но подчеркнули, что освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимают российские игроки.