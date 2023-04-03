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Трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России

Минсельхоз: трейдер Louis Dreyfus прекратит экспорт зерна из России с 1 июля
Louis Dreyfus прекратит экспорт российского зерна с 1 июля и сейчас ищет возможность передать бизнес и активы новым собственникам. Ранее об уходе с российского рынка объявили зерновые трейдеры Viterra и Cargill
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Еще один иностранный зернотрейдер, Louis Dreyfus (входит в десятку крупнейших экспортеров), прекратит экспорт зерна из России с 1 июля, говорится в сообщении Минсельхоза.

«В настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что уход Louis Dreyfus не повлияет на объем и динамику российского экспорта зерна.

Ранее в министерстве сообщили, что зерновой трейдер Viterra также планирует уйти с российского рынка с 1 июля. Bloomberg писал со ссылкой на источники, что компания не исключает продажу доли в терминале «Тамань», которым владеет вместе с «Деметра-Холдингом», структурам последнего.

В конце марта источники РБК сообщили, что российская «дочка» американской Cargill прекратит экспорт из России в следующем сельскохозяйственном году. При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон 2022/23 отгрузки будут выполнены «в полном объеме в соответствии с существующей квотой». Bloomberg писал, что уход с российского рынка также рассматривает Archer Daniels Midland Company (ADM).

По оценкам аналитиков, более 70% отгрузок российского зерна на экспорт приходится на долю десяти зерновых трейдеров.

Первым в рейтинге крупнейших экспортеров был торговый дом «Риф» Петра Ходыкина. Вторую строчку заняла компания «Деметра Трейдинг». На третьем месте был «Астон» Вадима Викулова. Четвертую и пятую строчки заняли соответственно международный трейдер Viterra и Объединенная зерновая компания.

Из международных трейдеров в десятку крупнейших входили также Cargill, Louis Dreyfus и сингапурский трейдер Outspan International Ltd.

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В прошлом году Россия собрала новый рекордный урожай зерна — около 150 млн т. По данным Минсельхоза, по состоянию на 14 декабря сбор зерна в России превысил 159 млн т в бункерном весе (то есть до очистки и просушки).

Экспорт в этом сезоне также ожидается рекордный. По итогам сельхозгода (с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года) экспорт может быть доведен до 50 млн т, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря.

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Виктория Громова Виктория Громова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Минсельхоз Россия зерно трейдер экспорт
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