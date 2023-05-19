Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России

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Зерновая сделка вряд ли может привести к каким-то позитивным эффектам для российских экспортеров, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Об этом он заявил во время пленарного заседания Всероссийского зернового форума, передает ТАСС.

«Не могу сказать, что для российских экспортеров и товаропроизводителей эта сделка несет какие-то позитивы», — сказал Патрушев, отметив, что, возможно, она может «каким-то образом» влиять на борьбу с глобальным голодом. Он также выразил надежду на то, что в течение двух месяцев, на которые она продлена, будут решены проблемы, которые российская сторона формулирует.

Так называемую зерновую сделку Россия и Украина заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года и с тех пор несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия неоднократно указывала, что вторая часть зерновой сделки не выполняется, из-за чего ее продление было под вопросом.

Условия, выполнения которых ожидает Москва, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию; разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Однако 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на два месяца, в Москве эту информацию подтвердили. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». Новый срок действия соглашения — до 17 июля.

Киев заявил, что требования России в рамках зерновой сделки игнорируются. «В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — сообщил 18 мая посол Украины в Турции Василий Бондар. В частности, по его словам, сделка не учитывает реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы «пока еще находятся в дискуссии», добавил Бондар.