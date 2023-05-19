Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
Чайковская объяснила деньгами отказ отпускать фигуриста в другую страну Спорт, 13:21
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 13:21
Протесты в аэропорту Тбилиси из-за прилета самолета из Москвы. Видео Политика, 13:20
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию Политика, 13:17
Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России Политика, 13:14
Путин поручил развивать автотуризм. Удастся ли водителям сэкономить Авто, 13:11
Кипр освободит подозреваемых в подготовке убийства российского журналиста Политика, 13:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Raiffeisen объяснил прекращение работы с банками в Белоруссии Финансы, 12:59
На ЧМ по хоккею от зрителя потребовали снять футболку с надписью «Россия» Спорт, 12:54
Первый за четыре года самолет из Москвы сел в Тбилиси Общество, 12:53
Британский МИД назвал условие разморозки заблокированных активов России Политика, 12:46
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 12:40
Ройзмана приговорили к штрафу в ₽260 тыс. по делу о фейках об армии Политика, 12:39
Эксперты назвали районы Москвы, где быстрее всего сдается жилье в аренду Недвижимость, 12:35
Политика ,  
0 

Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России

Глава Минсельхоза не увидел позитива в зерновой сделке для российских экспортеров
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Зерновая сделка вряд ли может привести к каким-то позитивным эффектам для российских экспортеров, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Об этом он заявил во время пленарного заседания Всероссийского зернового форума, передает ТАСС.

«Не могу сказать, что для российских экспортеров и товаропроизводителей эта сделка несет какие-то позитивы», — сказал Патрушев, отметив, что, возможно, она может «каким-то образом» влиять на борьбу с глобальным голодом. Он также выразил надежду на то, что в течение двух месяцев, на которые она продлена, будут решены проблемы, которые российская сторона формулирует.

Так называемую зерновую сделку Россия и Украина заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года и с тех пор несколько раз продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия неоднократно указывала, что вторая часть зерновой сделки не выполняется, из-за чего ее продление было под вопросом.

Условия, выполнения которых ожидает Москва, — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию; разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты, а также восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Однако 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сторонам удалось договориться о продлении соглашения еще на два месяца, в Москве эту информацию подтвердили. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, «перекосы» в исполнении соглашения по зерну должны быть «максимально быстро исправлены». Новый срок действия соглашения — до 17 июля.

Читайте на РБК Pro
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать
Блогеры — только начало: что указывает на искусственное дробление бизнеса
Карьерный потолок: что делать, если больше не видишь роста в компании

Киев заявил, что требования России в рамках зерновой сделки игнорируются. «В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки», — сообщил 18 мая посол Украины в Турции Василий Бондар. В частности, по его словам, сделка не учитывает реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы «пока еще находятся в дискуссии», добавил Бондар.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минсельхоз Зерновая сделка Дмитрий Патрушев
Материалы по теме
На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке
Политика
МИД заявил, что зерновую сделку продлили «без каких-либо изменений»
Политика
Кремль заявил об «относительном результате» в диалоге по зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter