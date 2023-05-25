МИД назвал условие, при котором надо искать альтернативы зерновой сделке

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В случае отсутствия прогресса по проблемам зерновой сделки соглашению придется искать альтернативу, заявили в МИД России.

«Если «Россельхозбанк» не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других «системных» проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то «черноморской инициативе» также придется подыскивать альтернативы», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В качестве возможной альтернативы зерновой сделке в МИД назвали «разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция».

МИД также подчеркнул, что транзит аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, который «подразумевается логикой договоренности», так и не возобновился. «Нет подвижек по другим (помимо аммиака и SWIFT) «системным» проблемам, решение которых предусмотрено Меморандумом Россия-ООН — по поставкам запчастей и техники, налаживанию транспортной логистики и страхования, «разморозке» банковских активов», — заявили в МИД.

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Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Срок действия соглашения несколько раз продлевали, в последний раз — до 18 мая. Очередное продление было под вопросом, поскольку Россия неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется. Тем не менее 17 мая МИД России объявил о продлении зерновой сделки на два месяца. Министерство призвало максимально быстро исправить «перекосы» в исполнении сделки.