Посол объяснил, почему КНДР не поставляет боеприпасы России

Александр Мацегора (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

КНДР не поставляет России боеприпасы, потому что сама находится в предвоенной обстановке, заявил «РИА Новости» посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«В такой сложной, фактически предвоенной обстановке, накопленные арсеналы вот-вот (не дай, конечно, Бог!) могут потребоваться именно здесь, — сказал дипломат. — О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?».

В ноябре 2022 года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Спустя месяц Кирби сказал, что КНДР поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер». Он назвал поставки северокорейского оружия прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал заявления Кирби домыслами. «Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось», — заявил он.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора тоже опровергал информацию об оружии из Северной Кореи. «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — заверял он.

В Пхеньяне отрицали поставки оружия России. «Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», — подчеркивали в Министерстве национальной обороны КНДР в ноябре 2022 года.

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна готова дать равнозначный ответ на возможные угрозы со стороны США и Южной Кореи, которые, по мнению Пхеньяна, «откровенно враждуют» с республикой. В середине апреля страна провела первый запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ким Чен Ын сказал, что она повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара».

После этого президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил Северной Корее «концом режима» в случае ядерного удара. Два президента подписали соглашение, согласно которому США смогут пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее.