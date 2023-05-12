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В армию Южной Кореи вернулся «солдат, которого больше всего боится КНДР»

В Южной Корее вернулся в армию экс-министр обороны, «которого больше всего боится КНДР»
Экс-министр обороны Ким Гванджин стал членом комитета, который будет заниматься внедрением новых технологий в южнокорейской армии. Фото министра в КНДР использовали в качестве мишеней на артиллерийских учениях
Ким Гван Чжин
Ким Гван Чжин (Фото: пресс-служба президента Южной Кореи / Getty Images)

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гванджин, известный как «солдат, которого больше всего боится Северная Корея», назначен в комитет по оборонным инновациям южнокорейской армии, сообщает газета The Korea Times.

Ким Гванджина называют так за его позицию «абсолютной нетерпимости к провокациям» со стороны КНДР, поясняет издание.

Yonhap уточняет, что комитет будет заниматься внедрением новых технологий и обеспечением кибербезопасности в армии

На первом заседании комитета, который прошел 11 мая, южнокорейский президент Юн Сок Ёль призвал к фундаментальным реформам, чтобы Сеул имел возможность сдерживать КНДР, а в случае военного конфликта победить. Он отметил, что следует развивать разведслужбы, усилить противовоздушную оборону, улучшить ударные возможности армии.


Пост министра обороны Ким Гванджин занимал с 2010-го по 2014 год. The Korea Times пишетет, что его назначили почти сразу после обстрела со стороны КНДР острова, принадлежащего Южной Корее. Ким предупредил, что если Северная Корея пойдет на еще одну провокацию, то Южная нанесет удар с воздуха. В КНДР фотографии Ким Гванджина использовали в качестве мишеней на артиллерийских учениях, пишет газета. После ухода с поста министра он стал советником по национальной безопасности.

В 2018 году ему предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в президентские и всеобщие выборы 2012 года: он поручил киберкомандованию размещать в Сети комментарии в поддержку тогдашнего консервативного правительства. Суд в Сеуле приговорил экс-министра к двум годам и четырем месяцам заключения. В октябре прошлого года Верховный суд страны смягчил приговор, указывает Yonhap.

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Южная Корея КНДР Минобороны
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