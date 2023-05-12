В Южной Корее вернулся в армию экс-министр обороны, «которого больше всего боится КНДР»

В армию Южной Кореи вернулся «солдат, которого больше всего боится КНДР»

Экс-министр обороны Ким Гванджин стал членом комитета, который будет заниматься внедрением новых технологий в южнокорейской армии. Фото министра в КНДР использовали в качестве мишеней на артиллерийских учениях

Ким Гван Чжин (Фото: пресс-служба президента Южной Кореи / Getty Images)

Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Гванджин, известный как «солдат, которого больше всего боится Северная Корея», назначен в комитет по оборонным инновациям южнокорейской армии, сообщает газета The Korea Times.

Ким Гванджина называют так за его позицию «абсолютной нетерпимости к провокациям» со стороны КНДР, поясняет издание.

Yonhap уточняет, что комитет будет заниматься внедрением новых технологий и обеспечением кибербезопасности в армии.

На первом заседании комитета, который прошел 11 мая, южнокорейский президент Юн Сок Ёль призвал к фундаментальным реформам, чтобы Сеул имел возможность сдерживать КНДР, а в случае военного конфликта победить. Он отметил, что следует развивать разведслужбы, усилить противовоздушную оборону, улучшить ударные возможности армии.



