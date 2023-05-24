Над Валуйским городским округом в Белгородской области сработала ПВО

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Система ПВО сработала над Валуйским городским округом в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Валуйским городским округом сработала система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Валуйский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

Регион с начала российской спецоперации неоднократно подвергался обстрелам. Под удар попадали села Новая Таволжанка, Терезовка, Козинка и другие населенные пункты. Днем 24 мая силы ПВО сбили дрон на подлете к Белгороду. За день до этого беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в городе. Повреждения получил легковой автомобиль.

В Белгородской области действуют бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.