Появились фото окопов, которые выкопали диверсанты в Белгородской области

Диверсанты в селе Козинка Белгородской области выкопали несколько окопов. Об этом журналистам рассказал глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, передает местное издание «Открытый Белгород». Издание опубликовало фотографии окопов.

Во время атаки диверсантов, по словам Бондарева, диверсанты «загоняли во дворы технику и окапывались». На снимках видны окопы для стрельбы лежа, которые выкопаны около улиц и зданий села.

По словам Бондарева, также во время атаки диверсантов власти вывезли из соседнего села Гора-Подол около 150 жителей.

Во время атаки диверсантов было повреждено порядка 500 домов, сообщали ранее власти региона. По словам Бондарева, «чисто визуально» самые большие разрушения — в селе Козинка. А в Грайвороне — «около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания».

Об атаке диверсантов стало известно 22 мая. Источники РБК сообщали, что нападение началось в 6.00 с обстрела, после этого на территорию региона зашли пехота и бронетехника. Под обстрел попали около десяти населенных пунктов. Во время атаки диверсантов объявили режим контртеррористической операции, часть жителей эвакуировали. Во время атаки погиб один человек, позже умерла еще одна мирная жительница. 13 человек пострадали.

На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов — были убиты 70 человек, уничтожены четыре БМП и пять пикапов. Режим КТО был снят.