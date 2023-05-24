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Беспилотник сбросил бомбу над частным домом в белгородском селе

Гладков: в селе Новая Таволжанка с беспилотника сброшено взрывное устройство над домом
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Беспилотник сбросил взрывное устройство над частным жилым домом в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бомба не взорвалась, пострадавших и разрушений нет. На место прибыли взрывотехники и оперативные службы.

Беспилотник сбросил бомбу над частным домом в белгородском селе
Беспилотник сбросил бомбу над частным домом в белгородском селе

22 мая Гладков сообщил, что в граничащий с Украиной Грайвороновский городской округ проникла диверсионная группа. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов — они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов. Режим КТО был снят. Гладков сообщал, что при атаке ДРГ ранения получили 13 мирных жителей, а одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа. Позже губернатор рассказал об одном погибшем.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
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