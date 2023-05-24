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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Белгороду силы ПВО сбили дрон

Гладков: на подлете к Белгороду силы ПВО сбили дрон
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны не дали приблизиться к Белгороду беспилотному летательному аппарату, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. О последствиях на земле в месте падения дрона точной информации пока тоже нет, этим вопросом занимаются оперативные службы.

Накануне беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть в Белгороде. Повреждения получил легковой автомобиль.

Также Гладков сообщил, что системами противовоздушной обороны над Белгородским районом был сбит беспилотник, о пострадавших информация не поступала.

До этого местные жители сообщали о звуке взрыва в городе и поднявшемся после него столбе дыма. Как писал телеграм-канал Mash, взрывное устройство упало на машину недалеко от железнодорожного вокзала.

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Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники

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