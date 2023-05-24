Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

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В Белгородской области обстреляли село Терезовка в Шебекинском округе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попала «окраина села». В результате обстрела есть один пострадавший — ему ранило ноги. «Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что ночью область атаковали беспилотники. По его словам количество атак «было большое». Большую часть из них отразили средства ПВО.

Атаки были зафиксированы в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах. Пострадавших не было. Повреждения были нанесены зданиям и автомобилям.

В понедельник, 22 мая, стало известно, что в Грайворонский городской округ в Белгородской области атаковали диверсанты. Под обстрел попал десяток населенных пунктов. В регионе вводили режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны сообщило, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.