Гладков ввел бессрочный уровень террористической угрозы после удара ВСУ

Белгородская область — четвертый регион, который не стал ограничивать срок действия режима террористической опасности. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ночью ВСУ нанесли удар по промышленному заводу, никто не пострадал

Вячеслав Гладков (в центре) (Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости)

В Белгородской области с 4 февраля вводится бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил в своем Telegram губернатор города Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что такое право главам регионов предоставил президент Владимир Путин. «Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — написал губернатор.

Об этом решении Гладков объявил после того, как в ночь на субботу украинские военные обстреляли Борисовский район (граничит с Харьковской областью Украины). По словам главы региона, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода. Губернатор сообщил, что возникший пожар локализовали, сотрудников предприятия вовремя эвакуировали, никто не пострадал. «Сейчас предпринимается все, чтобы ущерб был минимальный», — добавил он. О каком именно объекте речь, Гладков не уточнил.

Белгородская область стала четвертым регионом, где высокий уровень террористической опасности продлили бессрочно. Накануне такое решение приняли в Брянской и Курской областях и нескольких муниципалитетах Крыма. Это было сделано в соответствии с указом Путина от 31 января: ранее уровень террористической опасности в регионе мог устанавливаться сроком не более 15 суток, теперь при введении такого режима не нужно указывать срок действия.

С начала военных действий на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об ударах ВСУ. 3 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что со стороны Украины был нанесен ракетный удар по территории Стародубского муниципального округа. Система ПВО отразила атаку, были сбиты четыре ракеты.