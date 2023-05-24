В Белгороде беспилотник сбросил взрывчатку на дорогу
На проезжую часть в Белгороде с беспилотника сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Спустя полчаса Гладков сообщил, что системами противовоздушной обороны над Белгородским районом был сбит беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал, последствия на земле уточняются, добавил он.
Ранее местные жители сообщали о звуке взрыва в городе и поднявшемся после него столбе дыма. Как писал телеграм-канал Mash, взрывное устройство упало на машину недалеко от железнодорожного вокзала.
22 мая Гладков сообщил о проникшей в граничащий с Украиной Грайвороновский городской округ диверсионной группе. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Спустя сутки Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Режим КТО был снят. Гладков ранее сообщал, что при атаке ДРГ ранения получили 13 мирных жителей, а одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа. Позже он рассказал об одном погибшем.
Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.
В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.