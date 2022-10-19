Какие уровни реагирования вводятся в регионах России. Карта

19 октября Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также об уровнях реагирования в регионах. Какие уровни готовности введены в России — в инфографике РБК

Указ президента России от 19 октября устанавливает в регионах страны четыре уровня реагирования: максимальный уровень, средний уровень, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности.

Подробно об особенностях каждого режима читайте в материале РБК: