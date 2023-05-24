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Военная операция на Украине ,  
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У КПП на границе с Украиной под минометный обстрел попали журналисты

В Белгородской области журналисты попали под обстрел у КПП «Грайворон»
Поврежденная техника у КПП Грайворон
Поврежденная техника у КПП Грайворон (Фото: Минобороны России)

Журналисты попали под обстрел в Белгородской области около контрольно-пропускного пункта «Грайворон», сообщает ТАСС.

Пострадавших нет. Журналисты успели уехать на машинах.

Как только журналисты вышли из машин, сопровождавший их глава Козинского поселения Игорь Моховенко, на территории которого находится «Грайворон», услышал характерный свист и дал команду ложиться, сообщает коррекспондент агентства.

Снаряд, предположительно, минометный, разорвался в паре десятках метров от группы, не задев журналистов, после чего они покинули территорию КПП.

Этот КПП Украина обстреляла 22 мая в день атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ на Белгородскую область. Издание «Открытый Белгород» сообщает, что журналисты поехали туда снимать последствия проникновения украинской ДРГ.

Об атаке диверсантов стало известно 22 мая. На территорию Белгородской области зашли пехота и бронетехника. Под обстрел попали около десяти населенных пунктов. Во время атаки диверсантов объявили режим контртеррористической операции, часть жителей эвакуировали.

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В результате погиб один человек, позже умерла еще одна мирная жительница. 13 человек пострадали.

На следующий день Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов — были убиты 70 человек, уничтожены четыре БМП и пять бронеавтомобилей. Режим контртеррористической операции был снят.

Теги
Белгород ВСУ Белгородская область Украина

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