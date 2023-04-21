МИД связал обещания НАТО Украине со стремлением «победить» Россию

Обещания НАТО принять Украину в свой состав могут привести к окончательному развалу системы европейской безопасности, считает официальный представитель ведомства Мария Захарова

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НАТО стремится «победить» Россию на Украине и в качестве мотивации Киева использует обещания принять его в альянс после завершения конфликта, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — сказала она.

Москва в течение многих лет предупреждала об опасности и пагубности «подтягивания» Украины в НАТО, отметила Захарова. По ее словам, Россию не хотели слушать и воспринимать исходящие от нее инициативы для создания равноправной системы европейской безопасности.

«Все это отвергалось, а из Украины западники последовательно формировали антироссийский проект», — добавила представитель МИДа.

20 апреля Киев впервые с начала военной операции России посетил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он заявил, что «будущее Украины — в НАТО», и пообещал помочь Киеву перейти от оборудования и доктрин советского периода к стандартам альянса.

На следующий день Столтенберг сказал, что все союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом альянса. Удивление его заявлением выразил премьер-министр Венгрии (страна состоит в НАТО с 1999 года) Виктор Орбан. «Что?!» — написал венгерский лидер в Twitter.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления НАТО про вступление Украины в очередной раз показало, что решение президента Владимира Путина начать военную операцию было правильным.

Украина подала заявку в НАТО в сентябре 2022 года. Для принятие новых государств нужно одобрение всех членов альянса. Активно поддерживают стремление Киева в НАТО страны Прибалтики. В то же время США заявляли, что вопрос об этом нужно обсуждать «в другое время, против выступила Германия и Болгария.

Очередной саммит стран-членов НАТО пройдет в июле в Литве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев не устроит никакое решение встречи в Вильнюсе, кроме как приглашение вступить в альянс. Подтверждение политики открытых дверей и отсутствие новых шагов для Киева в сторону НАТО украинская сторона сочтет «неприемлемым», указывал министр.