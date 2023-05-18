Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для пресечения нового конфликта

НАТО должно принять Украину для того, чтобы защитить ее и сдержать от территориальных претензий к России, считает Киссинджер. Он также уверен, что Москва и Пекин хоть и сотрудничают, но все равно не доверяют друг другу

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Сейчас основной задачей является предотвратить нынешний конфликт между Москвой и Киевом, не создав условия для следующего витка противостояния между ними, это можно обеспечить, приняв Украину в НАТО, предложил в интервью The Economist бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности 99-летний Генри Киссинджер.

Он полагает, что Россия при любом варианте мирного соглашения оставит за собой Севастополь, являющийся крупнейшим крымским городом и базой для Черноморского флота. Такой итог, при котором Москва теряет одни позиции, но сохраняет другие, может оставить неудовлетворенным обе стороны, что станет фактором для новой конфронтации.

«То, что сейчас говорят европейцы [о перспективах Украины в альянсе], на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: «Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованны. И поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое современное оружие», — рассказал Киссинджер, назвав Украину «самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе».

Экс-госсекретарь предложил принять Украину в НАТО, чтобы защитить ее и вместе с тем сдержать.

Киссинджер усомнился также, что Россия и Китай смогут наладить успешное сотрудничество по Украине. The Economist напомнила, что он экс-госсекретарь был одним из архитекторов политики, которая настроила США и Китай против Советского Союза. В интервью он признал, что Москва и Пекин разделяют подозрительность по отношению к США, но, по его мнению, у них также есть и инстинктивное недоверие друг к другу.

«Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о России», — рассказал Киссинджер.

Китайские мотивы для участия в урегулирования конфликта объясняются национальными интересами, считает он, напоминая, что Пекин отказывается выступать с осуждениями России, но вместе с тем говорит о необходимости сохранения Украины в качестве независимого государства, а возможное применения ядерного оружия осуждает. Киссинджер не исключил, что Пекин даже одобрит вступление Украины в НАТО.

«Китай делает это отчасти потому, что не хочет конфликтовать с Соединенными Штатами. Они создают свой собственный мировой порядок, насколько это в их силах», — сказал он.

Российские власти называли победу на Украине неизбежной, а также обещали сделать все для пресечения угроз Севастополю и Крыму. На церемонии подписания договоров о принятии в Россию новых регионов прошлой осенью, президент Владимир Путин заверил, что выбор сделан и Москва его не предаст. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами», — подчеркнул глава государства.