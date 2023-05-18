Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17 мая, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17 мая, 17:35
Советник Пушилина заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска Политика, 02:03
Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста Политика, 01:54
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для пресечения нового конфликта Политика, 01:12
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в 1945 году Политика, 01:01
Семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией Политика, 00:34
Россия заместила доли стран ОПЕК для Китая и Индии Экономика, 00:29
Reuters узнал о предложении Борреля добавить денег в фонд помощи Украине Политика, 00:28
Как вдохновлять сотрудников: встреча с Ивлевым
На РБК Pro шеф поделится техниками управления и мотивации. Ждем вас 22 мая в 19:00 МСК
Присоединиться
Консульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии на Пхукете россиян Общество, 00:24
ГИБДД лишилась части полномочий. Как это отразится на качестве автодорог Авто, 00:15
Опрос бизнеса показал рекордный с 1996 года уровень кадрового голода Экономика, 00:00
Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода Финансы, 00:00
В России появился вирус, щадящий компьютеры на персидском Технологии и медиа, 00:00
«Манчестер Сити» разгромил «Реал» и сыграет в финале ЛЧ с «Интером» Спорт, 17 мая, 23:55
Участники ликвидированного «Мемориала» учредили в Женеве ассоциацию Политика, 17 мая, 23:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для пресечения нового конфликта

Киссинджер призвал принять Украину в НАТО ради безопасности Европы и пресечения конфликта
НАТО должно принять Украину для того, чтобы защитить ее и сдержать от территориальных претензий к России, считает Киссинджер. Он также уверен, что Москва и Пекин хоть и сотрудничают, но все равно не доверяют друг другу
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сейчас основной задачей является предотвратить нынешний конфликт между Москвой и Киевом, не создав условия для следующего витка противостояния между ними, это можно обеспечить, приняв Украину в НАТО, предложил в интервью The Economist бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности 99-летний Генри Киссинджер.

Он полагает, что Россия при любом варианте мирного соглашения оставит за собой Севастополь, являющийся крупнейшим крымским городом и базой для Черноморского флота. Такой итог, при котором Москва теряет одни позиции, но сохраняет другие, может оставить неудовлетворенным обе стороны, что станет фактором для новой конфронтации.

«То, что сейчас говорят европейцы [о перспективах Украины в альянсе], на мой взгляд, безумно опасно. Потому что европейцы говорят: «Мы не хотим их в НАТО, потому что они слишком рискованны. И поэтому мы вооружим их до чертиков и дадим им самое современное оружие», — рассказал Киссинджер, назвав Украину «самой хорошо вооруженной страной и с наименее стратегически опытным руководством в Европе».

Экс-госсекретарь предложил принять Украину в НАТО, чтобы защитить ее и вместе с тем сдержать.

Киссинджер усомнился также, что Россия и Китай смогут наладить успешное сотрудничество по Украине. The Economist напомнила, что он экс-госсекретарь был одним из архитекторов политики, которая настроила США и Китай против Советского Союза. В интервью он признал, что Москва и Пекин разделяют подозрительность по отношению к США, но, по его мнению, у них также есть и инстинктивное недоверие друг к другу.

«Я никогда не встречал российского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о Китае. И я никогда не встречал китайского лидера, который сказал бы что-нибудь хорошее о России», — рассказал Киссинджер.

Читайте на РБК Pro
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT
Плюс 35%: почему и как растет рынок электронного документооборота

Китайские мотивы для участия в урегулирования конфликта объясняются национальными интересами, считает он, напоминая, что Пекин отказывается выступать с осуждениями России, но вместе с тем говорит о необходимости сохранения Украины в качестве независимого государства, а возможное применения ядерного оружия осуждает. Киссинджер не исключил, что Пекин даже одобрит вступление Украины в НАТО.

«Китай делает это отчасти потому, что не хочет конфликтовать с Соединенными Штатами. Они создают свой собственный мировой порядок, насколько это в их силах», — сказал он.

Российские власти называли победу на Украине неизбежной, а также обещали сделать все для пресечения угроз Севастополю и Крыму. На церемонии подписания договоров о принятии в Россию новых регионов прошлой осенью, президент Владимир Путин заверил, что выбор сделан и Москва его не предаст. «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами», — подчеркнул глава государства.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Генри Киссинджер Украина НАТО Китай
Материалы по теме
Киссинджер сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой
Политика
Китай объяснил призыв к посольствам убрать плакаты в поддержку Украины
Политика
Глава ГУР Буданов назвал три главных поражения Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter