В Киеве назвали «практически принятым» решение Запада о поставках F-16

Остались только логистические вопросы передачи истребителей для ВСУ, считает Подоляк. По его словам, они нужны в условиях интенсивного наступления, планируемого Киевом. Москва назвала поставки эскалацией

Истребитель F-16 (Фото: Greg Davis / USAF / Getty Images)

Украинская армия получит от западных государств американские истребители F-16 и дополнительное дальнобойное вооружение, процесс тормозит лишь присущая НАТО медлительность, заявил в эфире «24 канала» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это — страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить», — добавил Подоляк.

По его мнению, преимуществу России в воздухе отчасти можно противопоставить мощные системы ПВО, но для «полного закрытия неба» необходимы истребители F-16. Кроме того, продолжил он, «при таком объеме интенсивности контрнаступления, которое планируется, безусловно, надо защитить войска авиационным компонентом».

Власти Украины запрашивали американские истребители с начала полномасштабных боев, сделав их получение приоритетом после решения вопроса с западными танками. США долгое время отказывались, считая, что у ВСУ сейчас иные потребности. Однако на саммите G7 в середине мая американский президент Джо Байден заверил союзников, что не будет запрещать им передавать истребители. Изменение позиции стало результатом усилий госсекретаря Энтони Блинкена и давления со стороны конгресса США, союзников и украинского президента Владимира Зеленского. Белый дом в ближайшее время определит с союзниками, какие страны выделят истребители и в каком количестве.

«Я предполагаю, что в конце сентября — начале октября мы сможем увидеть первые F-16, летающие в воздушном пространстве Украины», — сказал советник министра обороны Украины Юрий Сак. Министр обороны Алексей Резников напомнил, что в прошлом декабре просил истребители у Санта-Клауса: «Кажется, Санта-Клаус существует. Сегодня родилась новая реактивная коалиция!»



Кремль критиковал получение Украиной западных танков, видя в этом признаки эскалации. Там также предупреждали, что напряженность вырастет с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационному компоненту». МИД назвал ситуацию «движением по лестнице эскалации».

