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Германия не нашла ресурсов для участия в коалиции по поставкам F-16 Киеву

Министр Писториус: у Германии нет ресурсов для участия в коалиции по поставкам F-16 Киеву
У Германии нет ни возможностей для подготовки экипажей боевых самолетов, ни самих F-16, заявил Писториус. Лондон и Амстердам создали коалицию по закупкам этих истребителей для Киева. Кремль осуждает поставки оружия Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Германия не располагает ресурсами, которые позволили бы ей присоединиться к международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для Киева, созданной недавно Великобританией и Нидерландами, заявил министр обороны Борис Писториус.

«Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, поскольку у нас нет ни возможностей для подготовки, ни компетенций, ни самолетов», — сказал он после встречи с британским коллегой в Берлине (цитата по Reuters).

О том, что Великобритания и Нидерланды договорились создать «международную коалицию» по закупкам американских истребителей F-16 для Украины, британское правительство сообщило накануне, 16 мая. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте. Планируется, что коалиция будет оказывать Киеву «поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16».

США, Германия и Великобритания ранее отказывались поставлять Украине свои истребители. Президент США Джо Байден в феврале отмечал, что военные пока не видят оснований для таких поставок и что Киеву нужнее танки, артиллерия и ПВО. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что еще в начале военных действий дал понять, что «о боевых самолетах речи быть не может».

В Великобритании также заявили об отсутствии планов поставлять Украине собственные истребители. По словам министра обороны Бена Уоллеса, Typhoon — «неподходящий выбор». Кроме того, для управления истребителями нужно будет направить на Украину экипажи, однако «ни одна европейская страна», в том числе Великобритания, не будет направлять свои войска в зону боевых действий, отметил он. В то же время Лондон готов заняться обучением украинских пилотов для управления боевыми самолетами. Министр уточнил, что это «займет много времени».

В Кремле неоднократно критиковали поставки западных вооружений Киеву. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие поставки показывают все большую вовлеченность западных стран в конфликт и ведут к эскалации, делая конфликт «более болезненным» для Украины. При этом передача вооружений Украине не изменит плана, по которому Россия намерена добиться целей в рамках спецоперации, добавил он.

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Германия F-16 Украина коалиция истребители
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