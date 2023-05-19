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CNN узнал о согласии Байдена на обучение украинцев управлению F-16

CNN: Байден согласился на обучение пилотом с Украины управлению F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Vincent A. Parker / USAF / Getty Images)

Президент США Джо Байден сообщил лидерам G7, что Вашингтон поддержит совместные усилия по обучению украинских пилотов управлению истребителями, в том числе F-16, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации.

По словам собеседника телеканала, обучение, скорее всего, будет проходить в Европе, с участием в том числе американских инструкторов. Ожидается, что тренировки начнутся «в ближайшие недели» и займут несколько месяцев.

По словам чиновников, решение поддержать инициативу по обучению украинских летчиков было принято Байденом после встреч с лидерами «Большой семерки» в Хиросиме.

В конце февраля американский лидер исключал поставки на Украину истребителей F-16 в ближайшее время. Киеву сейчас «нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, HIMARS», а не истребители, говорил он.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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