Шольц назвал обучение пилотов ВСУ управлению F-16 «долгосрочным проектом»

Однако это является посланием для Москвы: она не должна рассчитывать на то, что поддержка Киева будет уменьшаться по мере развития конфликта, заявил немецкий канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов для управления истребителями F-16 — «долгосрочный проект», он не ожидает, что Киев сможет получить современные самолеты в ближайшее время, его слова приводит газета Berliner Zeitung.

США еще окончательно не определились, «что будет в конце обучения», сказал Шольц на полях саммита G7 в Хиросиме.

Однако это является посланием для России: Москва не должна рассчитывать на то, что поддержка Украины будет уменьшаться по мере развития конфликта, отметил канцлер. «Послание остается: Россия должна вывести войска», — добавил он.

На этой неделе немецкий министр обороны Борис Писториус сказал, что у Берлина нет ресурсов для участия в коалиции по поставкам F-16 Киеву.

О том, что США и союзники планируют отправить на Украину F-16, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации президента Джо Байдена. По словам собеседника, поставки, возможно, будут идти не напрямую от Соединенных Штатов. CNN, в свою очередь, сообщал, что Байден согласился на обучение украинских летчиков управлению этими истребителями.

Позднее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что F-16 могут понадобиться Украине в будущем, но сейчас они не входят в список наиболее необходимых Киеву вооружений. Вашингтон стремится помогать Киеву защищаться и при этом стараются не допустить третьей мировой войны, отслеживая реакцию Москвы на западную военную помощь, отметил он.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в то же время выразил уверенность, что Киев получит от западных страны F-16 и дополнительное дальнобойное вооружение, а задержку он связал с присущей НАТО медлительностью.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность поставок на Украину истребителей, заявил, что западные страны движутся «по так называемой лестнице эскалации». Россия будет учитывать планы Запада и у нее есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей на Украине, подчеркнул он.