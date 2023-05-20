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США заявили о попытках не допустить третью мировую, помогая Украине

Белый дом: США помогают Украине и при этом стараются не допустить третьей мировой войны
США стремятся помогать Украине защититься и при этом стараются не допустить третьей мировой войны, отслеживают реакцию России на западную помощь. Москва считает, что содействие Запада Киеву приведет к новому мировому конфликту
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Вашингтон, помогая Киеву в военном плане, отслеживает реакцию Москвы и стремится не допустить эскалации, чтобы не привести к третьей мировой войне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Базовая установка президента [США Джо Байдена] заключается в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать третьей мировой войны», — сказал он (цитата по ТАСС).

Российская сторона отмечала, что поставки Западом оружия Киеву, наоборот, приближают развитие мирового конфликта. 12 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что против России развязана полномасштабная гибридная война — она выражается в поставках «летального оружия всех видов», поощрения «террора» в приграничье России, «диверсиях и политических убийствах». Все это, по его мнению, может привести к новой мировой войне, в которой не будет победителей.

Салливан отметил, что Вашингтон при поставках вооружений требует соблюдения условия, «согласно которому Соединенные Штаты не будут способствовать или поддерживать удары [Украины] по российской территории». Он пояснил, что это касается и потенциальных поставок Киеву истребителей F-16. Они, по словам Салливана, на данный момент не нужны Украине, но в будущем она может получить эти самолеты.

Как сообщают Politico и CNN со ссылкой на источники, Байден в ходе саммита G7 в Японии планирует объявить о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн. По данным собеседников CNN, в него войдут артиллерия, боеприпасы и ракетные установки. Politico пишет, что он также будет включать бронетехнику и противотанковые средства.

На саммите, как ожидается, пройдет личная встреча Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского, сообщил Салливан. Японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердил, что Зеленский присоединится к саммиту в воскресенье, 21 мая, в последний день мероприятия.

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