В Минобороны Украины ответили на сообщения об «исчезновении» главкома ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный продолжает работать. Так она ответила на «информационную волну о якобы исчезновении» Залужного.
«Главком на месте. Делает свою работу. Только общались», — написала Маляр в телеграм-канале.
На прошлой неделе Маляр говорила, что в течение недели появилось три сообщения о «ликвидации» украинских командующих, «все живы».
Как писало издание «Страна.ua», заявление замглавы Минобороны прозвучало, после того как 10 мая в «российских телеграм-каналах» начала появляться информация о «гибели главнокомандующего ВСУ».
В тот же день стало известно, что Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. По словам главы комитета Роба Бауэра, накануне он получил от украинского генерала письмо, в котором тот сообщил, что «ввиду напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет участвовать в мероприятии, в том числе дистанционно.