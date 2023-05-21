В Минобороны Украины ответили на сообщения об «исчезновении» главкома ВСУ

Главком на месте и делает свою работу, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в ответ на «информационную волну о якобы исчезновении» генерала Валерия Залужного.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный продолжает работать. Так она ответила на «информационную волну о якобы исчезновении» Залужного.

«Главком на месте. Делает свою работу. Только общались», — написала Маляр в телеграм-канале.

На прошлой неделе Маляр говорила, что в течение недели появилось три сообщения о «ликвидации» украинских командующих, «все живы».

Как писало издание «Страна.ua», заявление замглавы Минобороны прозвучало, после того как 10 мая в «российских телеграм-каналах» начала появляться информация о «гибели главнокомандующего ВСУ».

В тот же день стало известно, что Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО даже по видеосвязи. По словам главы комитета Роба Бауэра, накануне он получил от украинского генерала письмо, в котором тот сообщил, что «ввиду напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет участвовать в мероприятии, в том числе дистанционно.