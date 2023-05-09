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Блинкен заявил о получении Киевом всего нужного для наступления оружия

Блинкен: Киев получил от Запада все необходимое для успешного контрнаступления вооружение

Украина получила от Запада все оружие, необходимое для успешного контрнаступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой британского МИДа Джеймсом Клеверли, трансляция шла на странице Госдепартамента в Twitter.

«Как я уже неоднократно говорил, речь идет не только о вооружениях, но также об обучении <...>, о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, конечно же, чтобы у них были верные планы. По моим собственным оценкам, у них есть все по всем этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными», — сказал Блинкен.

Вашингтон, по словам госсекретаря, может одновременно помогать Украине и решать внутренние проблемы Соединенных Штатов. «Мы бежим, я хотел сказать — идем, но мы бежим и жуем жвачку одновременно», — сказал он. США, по словам Блинкена, должны разбираться с внутренними проблемами и вызовами на мировой арене, понимая связь между ними.

В конце апреля глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что украинские силы «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — отмечал он. 1 мая министр сказал, что Киев находится «на финишной прямой».

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пояснял, что наступление состоится не в один день, а «будет включать в себя основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий». Наступление, по его словам — это вопрос не недели или месяца, а «многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое менее удачным».

Соединенные Штаты и другие западные государства в течение российской спецоперации поставляли Киеву вооружения. 9 мая Пентагон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $1,2 млрд.

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Украинская сторона утверждала, что для контрнаступления ей не хватает западных истребителей. США не поставляли Киеву самолетов, однако это сделали Польша и Словакия, обсуждения также велись и в других странах. Президент Украины Владимир Зеленский обещал начать наступление и без западных истребителей.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Москва предупредила Киев о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», говорил замглавы российского МИДа Михаил Галузин. Российские военные готовы «к любому развитию событий», а Киев и Запад не получат от контрнаступления «никаких дивидендов», подчеркивал он.

Теги
Украина Энтони Блинкен США поставки оружия
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