Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ пройдет «не в один день»

Советника Зеленского спросили, значит ли хорошая погода, что украинские войска близки к контрнаступлению. Он ответил, что дело «не только в погоде» и воинская операция будет состоять из «каскада действий»

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Украинское контрнаступление пройдет не в один день и будет помимо основного удара включать в себя множество других действий, заявил в интервью Corriere della Sera советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В беседе с ним журналисты отметили, что погода улучшается, и спросили, значит ли это, что ВСУ «близки к началу» контрнаступления. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войска готовы и приступят к контрнаступлению, «как только будет воля Божья, погода и решение командиров».

«Дело не только в погоде. <...> Хочу добавить, что все это произойдет не в один день: длина линии фронта превышает 1800 км», — прокомментировал Подоляк. Он уточнил, что операция «будет включать в себя основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий».

В последние месяцы украинские власти и западные страны неоднократно заявляли, что Украина готовится к контрнаступлению. 1 мая Резников сказал, что подготовка уже на «финишной прямой», а в ночь на 3 мая власти Херсона сообщили, что контрнаступление фактически началось.

Как заявил Владимир Зеленский, целью контрнаступления поставлено возвращение Крыма. Глава региона Сергей Аксенов отметил, что «никакой катастрофы не будет»: на полуострове выстроена глубоко эшелонированная оборона и «сил более чем достаточно».

Российские власти предупредили, что в случае ударов по полуострову дадут жесткий ответ. По словам главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, при таком развитии событий «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина». Президент России Владимир Путин также отметил, что страна будет защищать свою территорию «всеми имеющимися силами и средствами».

В Кремле, комментируя сообщения о возможном контрнаступлении, отметили, что тщательно отслеживают такую информацию и Минобороны учитывает ее при планировании продолжения спецоперации.