Министр обороны Польши назвал число переданных Украине МиГ-29

Польша уже передала Украине 10 истребителей МиГ-29 из 14 обещанных. Президент Анджей Дуда допускал отправку стране модернизированных вариантов при вытеснении их новыми самолетами. Киев заявлял о наличии у себя трех бригад МиГ-29

МиГ-29 (Фото: Björn Trotzki / imago-images.de / Global Look Press)

Польша с начала российской спецоперации передала Украине десять истребителей МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак на пресс-конференции во время визита в Канаду, передает Defenсe24.

Как говорил в начале апреля президент Польши Анджей Дуда, Варшава собирается передать Киеву в общей сложности 14 советских МиГ-29. Остальные истребители, которые модернизированы до стандартов НАТО, Польша намеревалась оставить себе.

Первую партию из четырех истребителей Польша отправила Украине 3 апреля. Тогда Дуда обещал передать Киеву еще столько же самолетов в ближайшее время. Кроме того, уточнял он, к передаче готовили еще шесть МиГ-29.

При этом президент Польши не исключал передачу Киеву оставшихся польских МиГ-29 по мере того, как они «будут вытесняться новыми самолетами». Одним из условий он называл одобрение этого шага союзниками Польши по НАТО.

За день до выступления Дуды спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев располагает тремя бригадами МиГ-29. В одну бригаду, пояснял ТСН, входят три эскадрильи по 12 самолетов в каждой Таким образом, в трех бригадах может быть 108 самолетов. Однако украинский пятый канал сообщал, что Киев располагает примерно 72 самолетами МиГ-29.

Передать Украине МиГ-29 также согласилась Словакия. Она собиралась отправить Киеву 13 таких истребителей в обмен на 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper от США. Россия сочла действия Братиславы нарушением соглашения о военно-техническом сотрудничестве и международных норм экспортного контроля.

В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии о поставках истребителей, назвали его «утилизацией старой, ненужной техники» и еще одним примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».