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Захарова предложила Киеву поговорить о морали

Захарова в ответ Киеву о недружественном визите лидеров СНГ предложила поговорить о морали
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявление МИД Украины о том, что визит лидеров стран СНГ в Москву является недружественным шагом по отношению к Украине, предложила Киеву «поговорить о морали». Об этом она написала в своем телеграм-канале.

МИД Украины опубликовал на своем сайте комментарий по поводу визита президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьера Армении в Москву. Политики приехали на парад Победы 9 мая. Ведомство назвало их приезд «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине» и «проявлением пренебрежения к украинскому народу».

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также прибыл в Москву с рабочим визитом, в заявлении не упоминался.

Захарова в ответ украинскому МИДу предложила «поговорить о морали». Она напомнила об опросе, который провело в телеграм-канале агентство УНИАН. Издание предложило читателям выбрать «следующего» после журналистки Дарьи Дугиной и писателя Захара Прилепина. Участие в опросе приняли более 50 тыс. человек.

Дугина погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей преступления Наталью Вовк, ее заочно арестовали. В подготовке убийства ведомство обвинило украинские спецслужбы. Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему.

Утром 6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Писатель возвращался в Москву из Донбасса (в январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации).

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В результате взрыва погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который был на пассажирском сиденье. Прилепин пострадал: по данным источника РБК, он был ранен в ноги. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Ему сделали операцию по фиксации переломов и ввели в медикаментозный сон. Позднее его вывели из комы.

Через несколько часов после взрыва был задержан подозреваемый. Им оказался уроженец Украины, 29-летний Александр Пермяков. Он сообщил, что по заданию украинских спецслужб заложил и дистанционно привел в действие взрывное устройство, заявили в СК. Пермякову предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая суд в Нижегородской области арестовал его на два месяца.

9 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в Telegram видео из больницы, где находится писатель Захар Прилепин. На видео Прилепин находится в сознании и говорит, что «будем побеждать».

Теги
Персоны
Мария Захарова Украина мораль официальный визит СНГ
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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