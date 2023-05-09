Президент Туркменистана приехал в Москву на парад Победы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приехал в Москву для участия в параде Победы, сообщили ТАСС в посольстве республики в России.

«Подтверждаем, президент прибыл в Москву для участия в параде Победы», — сказали в дипмиссии.

Сообщение о том, что президент России Владимир Путин пригласил Бердымухамедова в Москву, появилось 8 мая.

Бердымухамедов стал седьмым иностранным лидером, прибывшим в Москву в День Победы. Визит в Москву также подтвердили президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

9 мая на Красной площади в Москве состоится парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. Планируется, что на мероприятии выступит президент Владимир Путин.