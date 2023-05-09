Губернатор показал первое видео с Прилепиным из больницы

На нем писатель говорит, что «все зло будет порушено»

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в Telegram видео из больницы, где находится писатель Захар Прилепин.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждали впредь и дальше победим. Все зло будет поругано и порушено. С Глебом Сергеевичем нас никакие преграды не пугают», — говорит на этом видео писатель.

Никитин написал, что процесс выздоровления Прилепина, по словам медиков, идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также говорил, что с писателем все в порядке, тот получает всю нужную медицинскую помощь.

Утром 6 мая автомобиль, в котором ехал Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Писатель возвращался в Москву из Донбасса (в январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации).

В результате взрыва погиб ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин, который был на пассажирском сиденье. Прилепин пострадал: по данным источника РБК, он был ранен в ноги. Собеседник «РИА Новости» сообщал, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Пострадавшему сделали операцию по фиксации переломов, его ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться», говорил нижегородский губернатор.

Через несколько часов после взрыва был задержан подозреваемый. Им оказался уроженец Украины, 29-летний Александр Пермяков. Он сообщил, что по заданию украинских спецслужб заложил и дистанционно привел в действие взрывное устройство, заявили в СК. В ведомстве добавили, что устанавливаются другие лица, причастные к теракту.

Пермякову предъявили обвинения в терроризме (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). Суд в Нижегородской области отправил его под арест.