Президента Белоруссии Лукашенко не оказалось на завтраке лидеров после парада Победы

Лукашенко не оказалось на завтраке лидеров после парада Победы

Президент Белоруссии прибыл в Москву накануне и присутствовал на параде Победы и церемонии возложения венков, однако на совместном завтраке иностранных лидеров его не оказалось

Александр Лукашенко (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президента Белоруссии Александра Лукашенко не было на совместном завтраке иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву, свидетельствуют фотографии и видео со встречи. Ни Минск, ни Москва пока не комментировали отсутствие президента Белоруссии.

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РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю белорусского президента.

Александру Лукашенко 68 лет, он руководит Белоруссией с июля 1994 года. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене, а в 2020-м президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году, отвечая на слухи о госпитализации Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: «Традиционное — не дождетесь».

Парад Победы, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. Среди иностранных лидеров помимо Лукашенко на параде присутствовали президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После военного парада Владимир Путин и иностранные лидеры, среди которых был Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный завтрак в Кремле.