Лукашенко не оказалось на завтраке лидеров после парада Победы
Президента Белоруссии Александра Лукашенко не было на совместном завтраке иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву, свидетельствуют фотографии и видео со встречи. Ни Минск, ни Москва пока не комментировали отсутствие президента Белоруссии.
РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю белорусского президента.
Александру Лукашенко 68 лет, он руководит Белоруссией с июля 1994 года. В 2014 году Лукашенко сделали операцию на колене, а в 2020-м президент сообщил, что бессимптомно переболел коронавирусом. В том же году, отвечая на слухи о госпитализации Лукашенко, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила: «Традиционное — не дождетесь».
Парад Победы, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая. Среди иностранных лидеров помимо Лукашенко на параде присутствовали президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
После военного парада Владимир Путин и иностранные лидеры, среди которых был Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный завтрак в Кремле.