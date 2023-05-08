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Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ в четырех районах в ДНР

Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районах Красного, Богдановки, Ступочек и Часова Яра в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

За сутки на донецком направлении российские силы уничтожили более 380 украинских военных и иностранных наемников, на купянском — до 55 бойцов ВСУ, на южнодонецком и запорожском направлениях — до 70 и столько же на краснолиманском направлении.

Кроме того, в ДНР и Запорожской области уничтожены два украинских склада боеприпасов, еще два склада ликвидированы в районах Верхнекаменского и Краматорска (также ДНР). Еще один склад с вооружением и военной техникой ВСУ уничтожен в Харьковской области.

Штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут), добавило ведомство.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В середине апреля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин говорил, что российские военные контролируют около 90% города и вопрос о взятии его под контроль будет решен в ближайшее время. Минобороны в последние недели заявляло о взятии нескольких кварталов города, в том числе силами ЧВК «Вагнер». В последние недели бои шли на западе Артемовска.

В начале мая бизнесмен Евгений Пригожин объявил о выводе бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска к 10 мая. Он связал это с тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности подразделений чеченского спецназа «Ахмат» сменить в городе силы ЧВК «Вагнер». Пригожин, в свою очередь, отмечал, что связывается с представителями Кадырова для передачи позиций. При этом 7 мая Пригожин сказал, что ЧВК «Вагнер» получила боевое распоряжение с обещанием дать бойцам снаряды и вооружение — «столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». К тому моменту, по словам бизнесмена, российские силы контролировали 95% территории Артемовска.

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Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ в ДНР
Минобороны сообщило о поражении подразделений ВСУ в ДНР

Теги
ДНР Минобороны Украина ВСУ Артёмовск (Бахмут)
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