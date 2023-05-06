Кадыров заявил о готовности «Ахмата» заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске

О готовности ЧВК «Вагнер» передать позиции в Артемовске подразделениям чеченского спецназа «Ахмат» заявлял бизнесмен Евгений Пригожин. Уход ЧВК из города он связывал с недостатком боеприпасов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Подразделения чеченского спецназа «Ахмат» готовы отправиться в Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Бизнесмен Евгений Пригожин ранее объявил о выводе из города подразделений ЧВК «Вагнер», попросил министра обороны Сергея Шойгу отдать соответствующий приказ и заявил о готовности передать позиции «Ахмату». В середине апреля власти ДНР заявляли, что российские силы контролируют 90% Артемовска.

Кадыров сообщил, что направил письмо верховному главнокомандующему о готовности чеченского спецназа «вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов». «Уверен, что в ближайшее время мы освободим город, несмотря на всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ», — считает глава Чечни.

По словам Кадырова, совместно с Минобороны уже началась разработка стратегии действий в Артемовске с учетом тактики ВСУ и имеющихся у них ресурсов.

Вывод сил ЧВК «Вагнер», запланированный на 10 мая, Пригожин объяснил тем, что «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». Частная военная компания, по словам бизнесмена, получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Минобороны в начале мая заявляло, что армии поставлено достаточно боеприпасов.

Пригожин сообщал, что связывается с представителями Кадырова, чтобы передать позиции. «В Бахмуте осталось чуть более 2 кв. км. Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмата», — указывал он.

В Кремле отказались комментировать заявление Пригожина о выводе ЧВК «Вагнер» из Артемовска. Не комментировали это и в Минобороны.

Кадыров опубликовал обращение к министру обороны Сергею Шойгу, главе Генштаба Валерию Герасимову и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

«Мне, как и каждому неравнодушному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК «Вагнер» для принятия какого-либо решения или разъяснения», — написал он.

В случае, если нехватка боеприпасов действительно есть, сообщил Кадыров, нужно пояснить, показать, исходя из чего дальнейшую тактику ЧВК «Вагнер» «хотя бы скорректируют». Он упомянул опыт чеченских подразделений в Мариуполе, когда из требовавшихся пяти танков предоставили только один. Были, по словам Кадырова, «проблемы и с другой техникой».

«Я лично звонил в Москву, переговаривался с командующими, командирами, начальством. Через месяц проблему решили. Да, по первому звонку это не получилось. Но и наши подразделения не записывали ролики, не давали приятного инфоповода противнику», — отметил он.