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Пригожин объявил о выполнении задач ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Евгений Пригожин: задачи операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске полностью выполнены
Пригожин заявил, что цель операции вагнеровцев в Артемовске заключалась главным образом не во взятии населенного пункта, а в «перемалывании подразделений ВСУ». Заменить ЧВК в городе готов чеченский спецназ «Ахмат»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Частная военная компания «Вагнер» полностью выполнила свои задачи в Артемовске (украинское название — Бахмут), объявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

Предприниматель заявил, что цель операции «Бахмутская мясорубка» заключалась главным образом не во взятии города, а в «перемалывании подразделений ВСУ» и «организации передышки российской армии для восстановления боеспособности».

Пригожин сказал также, что российские силы контролируют 95% Артемовска, а оставшиеся 5% «никакой роли не играют».

Ранее на этой неделе основатель ЧВК предупредил, что вагнеровцы покинут город 10 мая, «потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель». По его словам, ЧВК получала не более 30% от необходимого объема снарядов, а сейчас получает не больше 10%. Бизнесмен заявил о готовности подразделений «Вагнера» передать свои позиции в городе бойцам спецназа «Ахмат» по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова когда, «по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал». Пригожин, попросил министра обороны Сергея Шойгу отдать соответствующий приказ.

Кадыров в ответ на это сказал, что чеченский спецназ готов «вернуть город». По его словам, совместно с Минобороны началась разработка стратегии действий в Артемовске с учетом тактики ВСУ и имеющихся у них ресурсов. Вечером 6 мая глава Чечни сообщил, что в письме президенту Владимиру Путину попросил поручить Шойгу и директору Росгвардии Золотову передислоцировать подразделения «Ахмат» в город вместо вагнеровцев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать вывод ЧВК из Артемовска, но отметил, что в Кремле видели заявление Пригожина.

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Теги
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Артёмовск (Бахмут) Военная операция на Украине
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