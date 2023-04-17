Минобороны заявило о взятии штурмовыми отрядами двух кварталов Артемовска

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Российские штурмовые отряды за сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщило Минобороны России.

«На донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск», — заявило ведомство в ежедневной сводке.

Накануне Минобороны сообщало о взятии двух кварталов Артемовска штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Речь шла о северо-западной и юго-восточной частях города. Ведомство также сообщало, что боевые действия ЧВК в Артемовске ведет при поддержке подразделений ВДВ. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин на прошлой неделе говорил, что российские силы контролируют более 80% Артемовска.

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Минобороны 17 апреля также сообщило, что в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп. По данным ведомства, потери украинской стороны на купянском направлении за сутки составили до 35 военнослужащих, также уничтожена самоходная гаубица «Акация». Деятельность еще одной украинской ДРГ пресекли в районе Новомихайловки в ДНР.

На краснолиманском направлении российские силы уничтожили более 70 украинских военных, боевую бронированную машину и самоходную гаубицу «Гвоздика». На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б». На херсонском направлении в результате огневого поражения убито свыше 55 украинских военных, а также разбиты три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».