Советник Пушилина заявил о контроле России над 90% Артемовска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вопрос о взятии Артемовска (Бахмута) будет решен в ближайшее время, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас российские войска контролируют «около 90% территории самого города». «Все дороги сейчас под контролем нашей артиллерии», — добавил Гагин.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска заняли три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. 17 апреля ведомство говорило о взятии под контроль штурмовыми отрядами двух кварталов на северо-западе и в центре Артемовска, а днем ранее — двух кварталов в северо-западной и юго-восточной частях города.

11 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что город взят на 80%.